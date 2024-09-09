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لبنان
بوحبيب وصل إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجامعة العربية
Lebanon 24
09-09-2024
|
14:20
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وصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الدورة 162، حيث سيلقي كلمة لبنان، ويشرح الموقف اللبناني من آخر التطورات والأحداث المتعلقة بالوضع في المنطقة.
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وسيعقد بوحبيب أيضاً سلسلة لقاءات تشاورية مع نظرائه وزراء الخارجية العرب المشاركين، وكبار المسؤولين الأجانب المدعوين إلى الاجتماع للتشاور والتباحث في التصعيد الحاصل وسبل خفضه، وضرورة إنهاء الصراع في غزة.
كذلك، يشارك بوحبيب في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا، التي ستنعقد للبحث في آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.
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