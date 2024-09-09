بوحبيب وصل إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجامعة العربية

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وسيعقد بوحبيب أيضاً سلسلة لقاءات تشاورية مع نظرائه وزراء الخارجية العرب المشاركين، وكبار المسؤولين الأجانب المدعوين إلى الاجتماع للتشاور والتباحث في التصعيد الحاصل وسبل خفضه، وضرورة إنهاء الصراع في غزة.كذلك، يشارك بوحبيب في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا، التي ستنعقد للبحث في آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.