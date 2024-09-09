الأجهزة الأمنيّة تفتش عن "الأسد"!

شهدت بلدة شمسطار البقاعية قبل فترة قصيرة، حالة من الهلع إثر شيوع نبأ هروب "أسدٍ" من حديقة عائدة للمواطن "ع.ح.ح.".

وأشارت معلومات "لبنان24" إلى أنه بعد البحث، تم العثور على الأسد الذي أعيدَ إلى صاحبه، من دون أن يتعرض أي شخص لأذى بسبب الحيوان المُفترس.

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إثر ذلك، استدعى المدعي العام البيئي في البقاع إياد بردان صحاب الأسد، وطلب منه التوقيع على تعهد بالتخلص منه عبر تسليمه إلى الجهات المختصة.

المصادر تقول إن "ع.ح.ح." لم ينفذ مضمون التعهد، إذ واصل تربية الأسد إلى أن قام أيضاً باستعماله في تصوير مشاهد عبر "تيك توك".

وبسبب ما حصل، نفذت قوة من الشرطة القضائية عملية دهم، اليوم الإثنين، طالت منزل "ح.ح."، ما أسفر عن توقيفه بإشارة من المدعي العام.

ووفقاً للمصادر، فإنه لم يجرِ العثور على الأسد رغم عمليات الدهم، في حين أن "ح.ح." سيبقى موقوفاً إلى حين العثور على "ملك الغابة".