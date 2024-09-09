Advertisement

لبنان

تخوّف من اشتباك قضائي

Lebanon 24
09-09-2024 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1244793-638615246724098626.jpg
Doc-P-1244793-638615246724098626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخشى مصادر مطلعة على سير التحقيقات بملف سلامة من حصول اشتباك قضائي على خلفية رغبة بعض القضاة المشاركة في الجلسات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللاجئون السوريون في لبنان: سيناريوهات محتملة ومبادىء لسياسة عامة
lebanon 24
10/09/2024 03:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل: ندعم الجيش اللبناني وسنوفر المزيد من الدعم له السنة المقبلة
lebanon 24
10/09/2024 03:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: ندين انتهاك سيادة لبنان واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وسياسة الاغتيالات
lebanon 24
10/09/2024 03:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب : سنوجه اليوم الى السفراء رسالة تتضمن القواعد الاساسية للدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وبما يتعلق بما يحدث في غزة وجنوب لبنان خصوصا
lebanon 24
10/09/2024 03:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سياسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:14 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2024-09-09
18:00 | 2024-09-09
16:55 | 2024-09-09
16:45 | 2024-09-09
16:29 | 2024-09-09
16:07 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24