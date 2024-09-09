بدء الجلسات الحكومية لمناقشة الموازنة اليوم.. والمتقاعدون في الشارع

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يبدأ مجلس الوزراء اليوم جلسات ماراتونية لمناقشة واقرار موازنة العام 2025، وسط استغراب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المواقف التصعيدية المعلنة لحراك العسكريين المتقاعدين، وموظفي الادارة العامة.وكلف الرئيس ميقاتي الجيش وقوى الامن الداخلي بتأمين الامن، في محيط السراي، ليتمكن الوزراء من الوصول الى جلسة مجلس الوزراء.واستغرب ميقاتي "الدعوة الى التصعيد في وقت لم تبدأ فيه بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين، علماً بأن الحكومة في صدد اتخاذ إجراءات موقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدته وطُبّق على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً.وسارع تجمُّع العسكريين الى ابداء استغرابه لإصرار الوزراء على المشاركة من دون اية خطة لتصحيح الرواتب والاجور، مشدداً على التجمُّع منذ السادسة صباحاً امام القصر الحكومي.مصادر متابعة تؤكد لـ"النهار" أن ما تم الاتفاق عليه سابقاً هو إعطاء 4 رواتب للموظفين والعسكريين والمتقاعدين كافة، ووُضعت في الموازنة في بند تعويضات إضافية. وإذ تقر المصادر بأن الرواتب قليلة وهي بعيدة عن المطالب، توضح أنه يمكن أن يزيدوا الرواتب الى 5 إضافية كحد أقصى. أما تخطي ذلك فيصبح خطراً على الاستقرار النقدي، عدا عن أن إيرادات الموازنة المتوقعة تقدر بنحو 4 مليارات دولار لا يمكن دفعها كلها للرواتب والأجور.وأشارت المصادر الى "الخطة التي كان قد أعدها مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع المعنيين في الإدارات لتعديل الرواتب والأجور التي تلحظ تصحيحاً للرواتب والأجور على مراحل تصل الى أربع سنوات. وقد تضمنت الخطة إصلاحات عدة، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد، وغيرها".ولكن تطبيق الخطة كان ينتظر قانوناً يصدر عن مجلس النواب بعد اقتراحه من الحكومة. ووفق الخطة، يُمنح موظفو القطاع العام كافة، نحو 20 ضعف رواتبهم في 2019 كمرحلة أولى، على أن ترتفع بمعدل 8 رواتب سنوياً لتصل الى 46 ضعف راتب 2019 بعد 4 سنوات. وكان يُفترض أن يبدأ تنفيذ الخطة بدءاً من 1/1/2026 حيث من المتوقع أن تسمح إيرادات الدولة بإدخال كل التعويضات مع إضافات على الرواتب لتصبح ضمن الراتب.ويُذكر أن العسكريين متقاعدين أعلنوا قطع هذه الطرقات غداً:- مدخل الأسكوا بيروت- المداخل من ساحة رياض الصلح نحو السرايا وساحة النجمة(٦ مداخل)- ممرات المشاة من ساحة الشهداء- مداخل ساحة النجمة من شارع ويغان (٥ مداخل)- مدخل شارع عبد الحميد كرامي- مدخل شارع فرنسا نحو مجلس الإنماء والإعمار- مدخل قرب بنك عودة- مدخل بيت الوسط- مدخل شارع وادي أبو جميل قرب كنيسة مار الياس- مدخل زقاق مروة- مدخل الطريق المتفرع من اوتوستراد فؤاد شهاب نحو زقاق البلاط- مدخل السرايا من جهة زقاق البلاط- مدخل السفارة البريطانية- مدخل السفارة الأسترالية