التصعيد الاسرائيلي "بشكل جديد"

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رجحت مصادر مطلعة ان يكون التصعيد الاسرائيلي المتوقع تجاه لبنان غير مرتبط بمفهوم الحرب الشاملة او الواسعة التي اعتاد اللبنانيون عليها في العقود السابقة، بل ان شكل التصعيد سيكون مختلفا هذه المرة.وبحسب المصادر فإن اسرائيل ستلجأ لعمليات جوية مكثفة ضد اهداف تظن انها تابعة للحزب وشتشمل احزمة نارية في الاودية والاحراج كما حصل في الايام الماضية.ورأت المصادر ان الحرب الشاملة واصابة المدنيين او استهداف كامل الاراضي اللبنانية، لن يحصل لان اسرائيل باتت اكثر حساسية في موضوع مدنييها بعد السابع من تشرين الاول، وعليه فهي ستتجنب اي خطوة تجعل الحزب يستهدف العمق الاسرائيلي والمدنيين.