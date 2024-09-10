لإيصال مطالب المتقاعدين.. لقاء مرتقب بين ميقاتي ووفد من رابطة قدامى العسكريين

أفادت معلومات "لبنان ٢٤"، بأن اللواء المتقاعد نقولا مزهر سيتوجه مع وفد من رابطة قدامى العسكريين الى السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مسعى لايصال مطالب العسكريين المتقاعدين، ومحاولة الوصول إلى صيغة حل لمطالبهم.

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