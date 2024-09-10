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لبنان

لإيصال مطالب المتقاعدين.. لقاء مرتقب بين ميقاتي ووفد من رابطة قدامى العسكريين

Lebanon 24
10-09-2024 | 03:16
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أفادت معلومات "لبنان ٢٤"، بأن اللواء المتقاعد  نقولا مزهر سيتوجه مع وفد من رابطة قدامى العسكريين الى السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مسعى لايصال مطالب العسكريين المتقاعدين، ومحاولة الوصول إلى صيغة حل لمطالبهم.
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"لبنان ٢٤": اللواء المتقاعد نقولا مزهر سيتوجه مع وفد من رابطة قدامى العسكريين الى السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مسعى لايصال مطالب العسكريين المتقاعدين، ومحاولة الوصول إلى صيغة حل لمطالبهم
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