بوريل يحذّر: الحرب تتوسع من غزة إلى لبنان والضفة

أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى أنه لا يرى أن توقيع اتفاق بين إسرائيل وحماس سيكون في المستقبل القريب.

وحذّر بوريل من مغبة توسّع الحرب قائلاً:" الحرب تتسع من غزة إلى الضفة ولبنان".

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أضاف:" حكومة نتنياهو جعلت حل الدولتين مستحيلاً، والمتشددون في الحكومة الإسرائيلية يهدفون لضم الضفة وغزة، ويمنعون قيام الدولة الفلسطينية".