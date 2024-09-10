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لبنان

بوريل يحذّر: الحرب تتوسع من غزة إلى لبنان والضفة

Lebanon 24
10-09-2024 | 07:12
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أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى أنه لا يرى أن توقيع اتفاق بين إسرائيل وحماس سيكون في المستقبل القريب.
 
وحذّر بوريل من مغبة توسّع الحرب قائلاً:" الحرب تتسع من غزة إلى الضفة ولبنان".
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أضاف:" حكومة نتنياهو جعلت حل الدولتين مستحيلاً، والمتشددون في الحكومة الإسرائيلية يهدفون لضم الضفة وغزة، ويمنعون قيام الدولة الفلسطينية".
 
ولفت بوريل إلى أن مبادئ التسوية أعربت عنها محكمة العدل الدولية بشكل واضح، مضيفًا أنّه "علينا إحياء السلطة الفلسطينية ودعمها على كل المستويات لا سيما مالياً". (الحدث)

 
 
 

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