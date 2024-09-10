28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"إصابة مباشرة".. حزب الله قصف بالمدفعيّة موقعاً إسرائيليّاً
Lebanon 24
10-09-2024
|
09:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
وأضاف "الحزب" أنّه أصاب الموقع الإسرائيليّ إصابة مباشرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان جديد لـ"حزب الله".. اليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد لـ"حزب الله".. اليكم ما جاء فيه
10/09/2024 18:48:56
10/09/2024 18:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من لبنان.. صواريخٌ تقصف "المدفعية الإسرائيليّة" وبيانٌ من "حزب الله"!
Lebanon 24
من لبنان.. صواريخٌ تقصف "المدفعية الإسرائيليّة" وبيانٌ من "حزب الله"!
10/09/2024 18:48:56
10/09/2024 18:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لـ"حزب الله".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد لـ"حزب الله".. هذا ما جاء فيه
10/09/2024 18:48:56
10/09/2024 18:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر بيانٍ من الجيش الإسرائيليّ يخصّ "حزب الله".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
آخر بيانٍ من الجيش الإسرائيليّ يخصّ "حزب الله".. ماذا فيه؟
10/09/2024 18:48:56
10/09/2024 18:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
حزب الله
بيان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كبسة زر" خطيرة في لبنان.. دولاراتٌ سُرقت والمعلومات مثيرة!
Lebanon 24
"كبسة زر" خطيرة في لبنان.. دولاراتٌ سُرقت والمعلومات مثيرة!
13:00 | 2024-09-09
09/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مُغادرتها الـ"أم تي في"... هذه وُجهة أمل طالب الجديدة
Lebanon 24
بعد مُغادرتها الـ"أم تي في"... هذه وُجهة أمل طالب الجديدة
05:30 | 2024-09-10
10/09/2024 05:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تستعد إسرائيل لمهاجمة لبنان.. إقرأوا آخر تقريرٍ من تل أبيب
Lebanon 24
هكذا تستعد إسرائيل لمهاجمة لبنان.. إقرأوا آخر تقريرٍ من تل أبيب
15:00 | 2024-09-09
09/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
Lebanon 24
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
14:00 | 2024-09-09
09/09/2024 02:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية وجمالها... شاهد سهام تويني والدة زوج مايا رعيدي ترقص في حفل الزفاف
Lebanon 24
خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية وجمالها... شاهد سهام تويني والدة زوج مايا رعيدي ترقص في حفل الزفاف
00:38 | 2024-09-10
10/09/2024 12:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:42 | 2024-09-10
الحصيلة النهائية للجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى في النبطية
11:36 | 2024-09-10
سلوم يدعو المتقاعدين العسكريين للاستمرار بتحركهم حتى انتخاب رئيس
11:31 | 2024-09-10
"لبنان القوي": لوضع حدّ للفراغ والذهاب الى التفاهم على رئيس توافقي
11:28 | 2024-09-10
"اللقاء الديمقراطي" بحثت مع "الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" في موضوع الضرائب
11:21 | 2024-09-10
عملية جديدة لـ"الحزب".. موقع إسرائيلي في مرمى مدفعيته
11:17 | 2024-09-10
مُستخدمة صواريخ ارتجاجية.. غارة اسرائيلية بين بلدتي المنصوري ومجدل زون
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
10/09/2024 18:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
10/09/2024 18:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
10/09/2024 18:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24