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لبنان

"إصابة مباشرة".. حزب الله قصف بالمدفعيّة موقعاً إسرائيليّاً

Lebanon 24
10-09-2024 | 09:29
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
 
 
وأضاف "الحزب" أنّه أصاب الموقع الإسرائيليّ إصابة مباشرة.‏
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