"إصابة مباشرة".. حزب الله قصف بالمدفعيّة موقعاً إسرائيليّاً

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

وأضاف "الحزب" أنّه أصاب الموقع الإسرائيليّ إصابة مباشرة.‏