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لبنان

جدار صوت "قوي جداً" فوق هذه المناطق!

Lebanon 24
10-09-2024 | 11:42
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 شهدت عدة مناطق لبنانية، في مساء اليوم الثلاثاء،خرقاً لجدار الصوت على دفعتين من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. شمل الخرق العاصمة بيروت وضواحيها، صيدا، صور، بالإضافة إلى بعض البلدات الجنوبية، منطقة الشوف، وإقليم الخروب.
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وقد لاحظ السكان أن قوة الخرق لجدار الصوت كانت أعلى بشكل ملحوظ مقارنةً بالحالات السابقة.
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