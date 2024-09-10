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لبنان
قبل قليل.. العدو الاسرائيلي استهدف كفركلا بصاروخين
Lebanon 24
10-09-2024
|
15:10
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استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حي الظهور في بلدة كفركلا بصاروخين من دون وقوع إصابات، فق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
كما أغار على وسط البلدة.
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