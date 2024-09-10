قبل قليل.. العدو الاسرائيلي استهدف كفركلا بصاروخين

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حي الظهور في بلدة كفركلا بصاروخين من دون وقوع إصابات، فق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



كما أغار على وسط البلدة.

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