إطلاق نار بالقرب من بيت الكتائب في طرابلس.. هذا ما حصل

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أقدمت سيارة مجهولة لدى مرورها في محلة شارع المطران - طرابلس بالقرب من بيت الكتائب اللبنانية على اطلاق النار في الهواء ولاذ من كان بداخلها بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب شهود عيان فان احد الاشخاص خرج من فتحة السقف وعمد إلى اطلاق النار في الهواء من رشاش حربي من دون وقوع إصابات.