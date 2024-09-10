بوريل في بيروت اليوم وغداً لمنع المزيد من التصعيد

Advertisement

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تأتي الزيارة الثانية للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل الى لبنان، بعد الأولى التي قام بها بين 5 و7 كانون الثاني الماضي. وكان وصل بوريل الى لبنان أمس آتياً من القاهرة، على أن يبدأ اليوم الأربعاء محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، والتي تستمرّ حتى يوم غدٍ الخميس. ويلتقي بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والرئيس برّي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب. ويُفترض أن يلتقي أيضاً مع قائد قوّات "اليونيفيل" في لبنان أرولدو لاثارو.وتحدّث بوريل قبل مجيئه الى بيروت من القاهرة، إذ قال انّه "تتمّ المماطلة في مفاوضات وقف إطلاق النار منذ أشهر"، معلناً أنّه "قدّم مقترحاً لفرض عقوبات على وزيرين "إسرائيليين" بسبب تصريحاتهما العنصرية، والإتحاد الأوروبي يدرس الموضوع". كما أردف بأنّه "إذا وجد الوسطاء صعوبة في فرض حلّ، فإنّ هذا الأمر سيكون صعباً على باقي الأطراف".من المتوقّع أن يُبلّغ بوريل المسؤولين اللبنانيين، على ما ذكرت المصادر، عن دعم الإتحاد الأوروبي للوساطات الجارية في المنطقة، إن بالنسبة الى الهدنة في قطاع غزّة، والتوصّل الى إبرام صفقة تبادل الأسرى بين حماس و "إسرائيل"، أو بالنسبة لمساعي "اللجنة الخماسية" المتعلّقة بالملف الرئاسي في لبنان. وسيبحث معهم إمكان الدعوة الى عقد مؤتمر للسلام في المنطقة قد يُعقد في مدريد. فضلاً عن ضرورة مناقشة القضايا السياسية الأوسع مع القادة الإقليميين، ولا سيما تأثير الصراع في الدول المجاورة ومساهمات كلّ منها في جهود السلام والإستقرار.واعتبرت المصادر أنّ بوريل قد يحمل معه مقترحاً لخطة سياسية للبنان والمنطقة، سوف يعرضها على المسؤولين اللبنانيين. على أن يؤكّد على أنّ عمل قوّات "اليونيفيل" يعدّ أمراً حاسماً لتحقيق الهدوء والإستقرار على الحدود الجنوبية.