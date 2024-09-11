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لبنان

لا حماسة سعودية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-09-2024 | 01:15
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بالرغم من تحرك "اللجنة الخماسية" من جديد بهدف الوصول الى تسوية سياسية لبنانية داخلية، يبدو ان الافق لا يزال مغلقاً امام اي حل وتحديدا في الملف الرئاسي بإنتظار انتهاء الحرب جنوبا.
وبحسب مصادر مطلعة فإن اللاعب الاساسي والمؤثر قد يكون المملكة العربية السعودية، لكنها غير متحمسة بعد لخوض بأي نقاش مرتبط بالتفاصيل الداخلية وقد ظهر هذا الامر من خلال اكثر من اشارة في الايام الماضية".
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وعلى عكس السعودية يبدو ان الفرنسيين هم اكثر المتحمسين، لكن عودة التصعيد العسكري،وان كان اعلاميا،اعاد احباط المساعي والامال الفرنسية بشكل كبير".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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