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لبنان

"حزب الله" لم يقدم اي وعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-09-2024 | 01:30
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بالرغم من الاحاديث التي سربت لبعض نواب "التيار الوطني الحر"السابقين، والتي قيل فيها ان "حزب الله" اعطى التزاماً ووعدا لهؤلاء النواب بالتحالف معهم خلال الانتخابات النيابية المقبلة، الا ان المعطيات تقول عكس ذلك.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن" حزب الله" لم يعط اي وعد انتخابي لاي نائب، لا بالدعم ولا بالتحالف، اذ ان الحديث عن الانتخابات لا يزال مبكرا، وفي الاصل لم يحصل اي تواصل رسمي او شبه رسمي بهذا الشأن.
وتقول المصادر" ان احد الدروس التي تعلمها "حزب الله" في المرحلة الماضية كان عدم اعطاء وعود سياسية وانتخابية قبل اوان الاستحقاق، لان ذلك سضعف قدرة الحزب على المناورة السياسية"
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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