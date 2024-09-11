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لبنان

3 عمليّات لـ"حزب الله" ضدّ إسرائيل... إليكم ما استهدفه اليوم

Lebanon 24
11-09-2024 | 06:12
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف تجمعًا لجنود ‏العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".‏
 
 
كما أفاد أنّه "استهدف ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابها إصابة مباشرة".‏
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كذلك، أشار "الحزب" إلى أنّه "استهدف دشمة يتموضع ‏فيها جنود العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة".‏
 

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