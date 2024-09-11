كما أفاد أنّه "استهدف ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابها إصابة مباشرة".‏

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كذلك، أشار "الحزب" إلى أنّه "استهدف دشمة يتموضع ‏فيها جنود العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة".‏

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف تجمعًا لجنود ‏العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".‏