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لبنان

الراعي عرض مع وفد المديرية العامة لأمن الدولة شمالًا التدابير الأمنية

Lebanon 24
11-09-2024 | 06:35
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 استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وفد المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال، وعرض معهم الاوضاع الامنية في المنطقة والتدابير التي تقوم بها عناصر امن الدولة، وكانت مناسبة تمنى خلالها الوفد للبطريرك دوام الصحة للقيام بدوره الوطني الجامع. 
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كما استقبل الدكتور عماد بو يونس الذي قدم له مجموعة كتبه الجديدة "مراحل عكار التاريخية من خلال آثارها"، عارضا له التعديات الحاصلة على الآثار في منطقة عكار وسلمه ملف نعمة الشفاء على يد الاب يعقوب الكبوشي والمساعدة لتقديسه.
 
 
ومن زوار الديمان ايضا، الدكتور حكمت مصلح الذي قدم لغبطته كتابه الجديد: "تأليف الحكومات في لبنان قبل الطائف وبعده"، ومديرة مؤسسة OPUS DEI السيدة جوليانا نجم، ثم السيد جلال الهوا الذي عرض مع البطريرك تداعيات ما يحصل في غزة والجنوب على الاوضاع الاقتصادية على اللبنانيين.
 
 
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