المكاري إستقبل نصار مع مي الخليل لدعوته الى سباق "قلب واحد في سباق واحد"

إستقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وزير السياحة وليد نصار، ترافقه رئيسة جمعية "بيروت ماراثون" مي الخليل لدعوته للمشاركة في سباق الماراتون Omt Beirut Marathon، تحت عنوان "قلب واحد في سباق واحد" في 10 تشرين الأول المقبل وللتعاون مع وزارة الاعلام لدعوة الاعلاميين المحليين والاجانب لتغطية هذا الحدث.

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حضر اللقاء نائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان رستم وأمين سرها المستشار الاعلامي حسان محي الدين وعضو الهيئة الادارية مسؤول العلاقات العامة بشير السقا.



وأبدى المكاري كامل الاستعداد لدعم وزارة الاعلام بما تضم من مؤسسات ومديريات لـ"الماراثون" من أجل إيصال صورة هذا الحدث وأهدافه ومبادئه الى أبعد ما يكون من المستوى المحلي".

كما أكد "ان الوطن يحتاج الى مثل هذا الحدث في المرحلة الراهنة تأكيدا لارادة أبنائه في صناعة أحداث رياضية بارزة ومهمة وتعزيز مناخات السلم والاستقرار".



من جهتها، أوضحت مي الخليل "ان هذا النشاط هو بالتعاون مع وزارة السياحة وانها قامت بزيارة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بهدف ربط لبنان بالإنتشار للتأكيد على جمع ابناء الوطن من خلال الرياضة".