"حزب الله" استهدف حاجزاً عسكريّاً إسرائيليّاً

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدوّ اسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على طريق النبطية - ‏زبدين، استهدف حاجزًا عسكريًا في ‏مستعمرة دان بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة".‏

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