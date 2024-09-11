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لبنان

"حزب الله" استهدف حاجزاً عسكريّاً إسرائيليّاً

Lebanon 24
11-09-2024 | 09:26
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدوّ اسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على طريق النبطية - ‏زبدين، استهدف حاجزًا عسكريًا في ‏مستعمرة دان بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة".‏
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