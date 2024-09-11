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لبنان

إصابة مواطن بحالة اختناق بسبب القاء العدوّ قذائف فوسفورية على الخيام

Lebanon 24
11-09-2024 | 09:37
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت إدخاله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج.
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