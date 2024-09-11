إصابة مواطن بحالة اختناق بسبب القاء العدوّ قذائف فوسفورية على الخيام

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت إدخاله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج.

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