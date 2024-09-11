نائب دق ناقوس الخطر بشأن طريق سرجبال الجاهلية الشوف

وجه النائب فريد البستاني كتابا الى الهيئة العليا للاغاثة، دق فيه "ناقوس الخطر فيما يتعلق بالسلامة العامة المرورية لابناء الشوف بسبب الانهيار على الطريق الرئيسي لبلدتي سرجبال والجاهلية".

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وقال في بيان:" الوقت ينفد والشتاء على الأبواب. ومن الواجب دق ناقوس الخطر والطلب بإلحاح من الهيئة العليا للاغاثة صيانة الجسر الواقع عند مفرق بلدتيّ سرجبال والجاهلية قبل حلول الشتاء".

‏واضاف: "كشف انزلاق التربة الأوتاد الخاصة بالجسر، فنتجت تصدعات في المتكأ، مما يهدد الجدار مع انهيار محتمل للأوتاد والجدران، وبالتالي قطع الطريق الأساسي في قضاء الشوف الذي يربط بلدات الساحل بالوسط والجبل".



وشدد على أن "سلامة المارة في خطر، وقطع هذا الشريان الاساسي في الشوف يتسبب بأضرار اقتصادية وحياتية على أهلنا. ‏ كما نتمنى أن تتم مراجعة دراسة الجسر والتدقيق في طريقة تنفيذه لتحديد المسؤوليات".



‏وختم: "نعاهد أهلنا في الشوف بمتابعة هذه المسألة الحيوية، توصلا إلى الحل المنشود".