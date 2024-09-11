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لبنان

بعد خطفهم من قبل عصابة إجرامية.. الجيش يكشف تفاصيل عملية تحرير 8 فلسطينيين

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:18
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ليل 9-10 / 9 / 2024، أقدمت عصابة إجرامية على استدراج ٨ فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة إلى منطقة البقاع بزعم تأمين هجرتهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، وقامت بخطفهم مطالِبةً بفدية للإفراج عنهم. على الأثر، نفذت مديرية المخابرات عملية رصد ومتابعة أمنية بالتزامن مع عمليات دهم، ما أسفر عن تحرير المخطوفين عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة الهرمل وتوقيف المواطن (ع.ع.) المنتمي إلى العصابة، والذي تولى نقل المخطوفين من بيروت إلى منطقة البقاع.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة".
 
وكانت أشارت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" الى انه وبعد رصد جهاز المخابرات في الجيش مكان تواجد المخطوفين الفلسطينيين في الداخل السوري قرب بلدة القصر شمالي الهرمل عملت جهات عشائرية على تسليم المخطوفين لمخابرات الجيش. ولقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا:
 
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