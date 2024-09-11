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لبنان

دراجة ناريّة تتعرّض للإستهداف على طريق البياضة... ماذا في المعلومات؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة على طريق البياضة جنوب صور.
 
 
وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف، وتحدّثت المعلومات عن إصابة شخصين.
 
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