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لبنان

بلدية طرابلس أزالت "ولدات الضناوي" عن الأملاك العامة في ابي سمراء

Lebanon 24
11-09-2024 | 11:19
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نفذت بلدية طرابلس مضمون كتاب رئيسها الدكتور رياض يمق، رقم 218 /ط تاريخ 19 اب 2024 المرسل الى محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، فور وصوله الى فصيلة درك ابي سمراء اليوم وتم إجراء المقتضى. ويقضي الكتاب ب"إزلة مولدات الضناوي من على الأملاك العامة في ابي سمراء".
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 وأكد يمق، ان البلدية "مصرة وعازمة على الإستمرار بإزالة المخالفات والتعديات عن الارصفة الأملاك العامة والخاصة، وذلك عند توفر الإمكانيات المطلوبة لوجستيا وامنيا من خلال المؤازرة المشكورة من قوى الأمن الداخلي والجيش والمخابرات في المدينة، وكنا قد ناشدنا كل أصحاب المخالفات المبادرة الى إزالتها او تسويتها حسب الاصول".
 ولفت الى ان" البلدية تقوم بدورها حسب القوانين المرعية الاجراء الا ان الروتين الإداري بين البلدية والمحافظة والادارات المدنية والأمنية تأخذ بعض الوقت". (الوكالة الوطنية)
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