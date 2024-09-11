توتر في مخيم عين الحلوة.. ماذا جرى هناك؟

يشهد مخيم عين الحلوة مساء اليوم توتراً، إثر تحطيم كاميرات مراقبة لـ"حركة فتح".





ووفقاً لمندوبة "لبنان 24" قام عناصر من "جند الشام" بتحطيم الكاميرات التي وضعتها "حركة فتح" في منطقة المدارس.

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