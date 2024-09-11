Advertisement

لبنان

توتر في مخيم عين الحلوة.. ماذا جرى هناك؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1245607-638616821109737553.jpg
Doc-P-1245607-638616821109737553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد مخيم عين الحلوة مساء اليوم توتراً، إثر تحطيم كاميرات مراقبة لـ"حركة فتح".


ووفقاً لمندوبة "لبنان 24" قام عناصر من "جند الشام" بتحطيم الكاميرات التي وضعتها "حركة فتح" في منطقة المدارس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف منطقة السفرجل- وادي حسن- مجدل زون في قضاء صور
lebanon 24
12/09/2024 02:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جثمان "البابا الأحمر" يعود غدا إلى لبنان... تعرفوا إلى سيرة حياة الكاردينال أغاجانيان (صور)
lebanon 24
12/09/2024 02:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العسكريون المتقاعدون يقطعون طريق بعلبك الدولية عند دوار الجبلي- دورس بالاطارات المشتعلة
lebanon 24
12/09/2024 02:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على منطقة الخريبة عند اطراف بلدة راشيا الفخار
lebanon 24
12/09/2024 02:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عين الحلوة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2024-09-11
11:21 | 2024-09-11
17:10 | 2024-09-11
15:42 | 2024-09-11
15:37 | 2024-09-11
15:15 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24