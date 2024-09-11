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لبنان

بعملية دهم.. توقيف 3 مواطنين وسوري في البقاع

Lebanon 24
11-09-2024 | 13:27
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 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 11/9/2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحمودية – البقاع منزل السوري (ض.ا.) وأوقفته لإقدامه على الاتجار بالمخدرات. 
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كما تمكّنت الدورية من توقيف المواطنين (ح.ع.ا.) و(ح.ع.ا) و(ح.ح.ا.) أثناء محاولتهم الفرار من أمامها. وعلى أثره، قامت بدهم منزل الأخير، وضبطت في داخله أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". (الوكالة الوطنية)
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