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لبنان

مصادر تكشف.. هل اقترب انتخاب رئيس للجمهورية؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 13:36
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تستعد اللجنة الخماسية للعودة إلى قصر الصنوبر نهاية الأسبوع لمتابعة الاستحقاق الرئاسي، إذ أشارت مصادر اللجنة لـ"الجديد" إلى أنّه "رغم الإيحاءات السلبية من بعض القوى اللبنانية حول تعثر الانتخابات الرئاسية، هناك فرصة حقيقية لإنجاز هذا الاستحقاق في الأسابيع القادمة".
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وبعد الاجتماع في قصر الصنوبر، ستقوم اللجنة بجولة على القوى السياسية، بدءاً من عين التينة الأسبوع المقبل.
 
وحسب المصادر، ستكون اللقاءات متفرقة وشاملة، نظراً لوجود أنشطة منفصلة لكل سفير.
 
ومن المتوقع أيضاً أن يزور الموفد الرئاسي جان إيف لودريان لبنان إما الأسبوع المقبل أو نهاية الشهر كأبعد تقدير. (الجديد)

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