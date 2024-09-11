مصادر تكشف.. هل اقترب انتخاب رئيس للجمهورية؟

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تستعد اللجنة الخماسية للعودة إلى قصر الصنوبر نهاية الأسبوع لمتابعة الاستحقاق الرئاسي، إذ أشارت مصادر اللجنة لـ"الجديد" إلى أنّه "رغم الإيحاءات السلبية من بعض القوى اللبنانية حول تعثر الانتخابات الرئاسية، هناك فرصة حقيقية لإنجاز هذا الاستحقاق في الأسابيع القادمة".وبعد الاجتماع في قصر الصنوبر، ستقوم اللجنة بجولة على القوى السياسية، بدءاً من عين التينة الأسبوع المقبل.