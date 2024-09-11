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لبنان
وزارة الزراعة: لحماية الحياة البرية ومكافحة التجارة غير المشروعة بالحيوانات
Lebanon 24
11-09-2024
|
15:37
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تابعت وزارة الزراعة عن كثب، قضية شبل الأسد الذي ظهر في مقاطع "فيديو" وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت في بيان: "بعد متابعة دقيقة من الجهات المختصة تم توقيف الشخص الذي ظهر في المواد المنشورة وهو يروج للشبل، في انتهاك واضح للقوانين المحلية والدولية المتعلقة بحماية الحيوانات. وأظهرت العائلة التي كان الشبل بحوزتها تعاوناً كاملاً مع الجهات المعنية بتسليم الشبل طوعاً. وتم نقله إلى إحدى الحدائق المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الزراعة، حيث خضع لفحص بيطري شامل للتأكد من حالته الصحية. وبعد ذلك، وبإشراف القضاء المختص، تم تسليم الشبل إلى جمعية "Animals Lebanon"، وهي جمعية معترف بها دولياً تُعنى برعاية الحيوانات وإنقاذها. وسيتم العمل على إعادة تأهيل الشبل تمهيداً لنقله إلى إحدى المحميات المتخصصة خارج لبنان، حيث سيحظى برعاية متخصصة في بيئة طبيعية وآمنة تتناسب مع احتياجاته البيئية والبيولوجية".
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أضاف البيان: "تؤكد وزارة الزراعة التزامها التام بتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الحياة البرية، وحرصها على التنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والحد من المتاجرة غير القانونية بها. كما وتدعو المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي أنشطة غير مشروعة تتعلق بالحيوانات البرية والمهددة، حمايةً للتراث البيئي والحيوي في لبنان". (الوكالة الوطنية)
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