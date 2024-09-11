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مُراجعة أسعار

Lebanon 24
11-09-2024 | 17:10
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بدأت أنواع من السلع، بينها كماليات تتعرض لمراجعة في الأسعار، بانتظار مسار مناقشات الموازنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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