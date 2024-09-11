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لبنان
بوريل في بيروت على رأس وفد من المفوضية الأوروبية
Lebanon 24
11-09-2024
|
22:38
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باشر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل سلسلة لقاءات في بيروت التي وصلها امس،حيث من المتوقع أن يلتقي اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وقائد الجيش جوزيف عون.
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وبدأ بوريل جولته في كليمنصو بلقائه الرئيس السابق للتقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وقال جنبلاط بعد لقائه بوريل: "برز بوريل في الاتحاد الأوروبي بعد الاستباحة الكاملة لحقوق الإنسان والانسانية في غزة هو وفيليب لازاريني وغوتيريش على أمل أن نرى شخصيات مماثلة في العالم العربي أو الدولي".
وبدأ بوريل قبل 3 أيام جولة شرق أوسطية اليوم تشمل مصر ولبنان ولكن لن يزور خلالها إسرائيل، بعد أن رفضت استقباله.
وقال مكتب المسؤول الأوروبي إن اجتماعًا مع الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة "يتصدر جدول أعماله" خلال جولته الشرق أوسطية.
وكتب وجدي العريضي في" النهار": تكتسب زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للبنان، أهمية خاصة، ولاسيما أن اسمه ودوره وحضوره ارتبطت بملف النازحين السوريين، وكان من أكثر المتشددين في بقائهم حيث هم. لكنه في شق الحرب التي تخوضها إسرائيل من غزة إلى الجنوب، كان له موقف مغاير عن الكثير من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، إذ دان الغطرسة الإسرائيلية المتمادية، وحذر قبل أيام من قيام إسرائيل بشن حرب على لبنان.
ووفق المتابعين ستتناول لقاءاته تبعا للمعلومات شقين أساسيين: موضوع النازحين، إضافة إلى الوضع في الجنوب. وسبق أن نقل في أحد لقاءاته أن لديه معطيات عن تحضيرات إسرائيلية لشن حرب على الحدود الشمالية، وكان واضحاً جداً عندما تحدث عن ظروفٍ صعبة ستشهدها المنطقة وخصوصا لبنان، ودعا المسؤولين إلى التوافق على رئيس للجمهورية، لأن هناك أمدا طويلا لحل مشاكل المنطقة
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