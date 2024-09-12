الجيش يعلن تحرير ٣ مواطنين في منطقة البقاع

أعلن الجيش على حسابه على "إكس" أنه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير ٣ مواطنين في منطقة البقاع، كانوا قد خُطفوا بتاريخ ٩/ ٩/ ٢٠٢٤".

Advertisement