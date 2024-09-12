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لبنان

الجيش يعلن تحرير ٣ مواطنين في منطقة البقاع

Lebanon 24
12-09-2024 | 00:22
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أعلن الجيش على حسابه على "إكس" أنه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير ٣ مواطنين في منطقة البقاع، كانوا قد خُطفوا بتاريخ ٩/ ٩/ ٢٠٢٤".
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