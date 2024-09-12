30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش يعلن تحرير ٣ مواطنين في منطقة البقاع
Lebanon 24
12-09-2024
|
00:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش على حسابه على "إكس" أنه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير ٣ مواطنين في منطقة البقاع، كانوا قد خُطفوا بتاريخ ٩/ ٩/ ٢٠٢٤".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش يوقف "5 مواطنين" في البقاع والشمال.. لهذا السبب!
Lebanon 24
الجيش يوقف "5 مواطنين" في البقاع والشمال.. لهذا السبب!
12/09/2024 08:25:50
12/09/2024 08:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا خلال الليل عدداً من منشآت تخزين الأسلحة التابعة لحزب الله في منطقة البقاع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا خلال الليل عدداً من منشآت تخزين الأسلحة التابعة لحزب الله في منطقة البقاع
12/09/2024 08:25:50
12/09/2024 08:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أغار على مواقع لحزب الله في منطقة الخريبة واستهدف منصة صواريخ في عيتا الشعب
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أغار على مواقع لحزب الله في منطقة الخريبة واستهدف منصة صواريخ في عيتا الشعب
12/09/2024 08:25:50
12/09/2024 08:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعملية دهم.. توقيف 3 مواطنين وسوري في البقاع
Lebanon 24
بعملية دهم.. توقيف 3 مواطنين وسوري في البقاع
12/09/2024 08:25:50
12/09/2024 08:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
تحرير
مواطنين
منطقة
البقاع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
Lebanon 24
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
08:39 | 2024-09-11
11/09/2024 08:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة بعد مُغادرتها الـ"أم تي في".. أمل طالب تُوقّع عقداً مع هذه القناة وهذا ما قالته
Lebanon 24
بالصورة بعد مُغادرتها الـ"أم تي في".. أمل طالب تُوقّع عقداً مع هذه القناة وهذا ما قالته
06:33 | 2024-09-11
11/09/2024 06:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات تلقاها جنبلاط.. ماذا قصدَ بعبارة "الحرب لن تنتهي"؟
Lebanon 24
إشارات تلقاها جنبلاط.. ماذا قصدَ بعبارة "الحرب لن تنتهي"؟
05:00 | 2024-09-11
11/09/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشفت غارة النبطية؟
Lebanon 24
ماذا كشفت غارة النبطية؟
02:15 | 2024-09-11
11/09/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل الدقيقة.. إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
بالتفاصيل الدقيقة.. إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم
11:21 | 2024-09-11
11/09/2024 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2024-09-12
الضغط الديبلوماسي يتجدد
01:00 | 2024-09-12
عسكريون قدامى أم ميليشيات مقنّعة في الشارع؟
00:41 | 2024-09-12
رشقات نارية باتجاه الأحراج المتاخمة للناقورة فجرا
23:25 | 2024-09-11
عملية جديدة لـ "الحزب".. هذا ما استهدفه فجر اليوم
23:03 | 2024-09-11
مطر: "الوقت مؤاتٍ لإعادة هيكلة الديون من أجل الاستقرار"
23:00 | 2024-09-11
هل يبقى انتخاب الرئيس معلقاً في لبنان إذا استمرت الحرب؟
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
12/09/2024 08:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
12/09/2024 08:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
12/09/2024 08:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24