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لبنان

رشقات نارية باتجاه الأحراج المتاخمة للناقورة فجرا

Lebanon 24
12-09-2024 | 00:41
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أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة فجرا، باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدة الناقورة في القطاع الغربي، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.
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كذلك حلقت الطائرات المسّيرة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة.
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