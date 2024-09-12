رشقات نارية باتجاه الأحراج المتاخمة للناقورة فجرا

أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة فجرا، باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدة الناقورة في القطاع الغربي، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



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كذلك حلقت الطائرات المسّيرة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة. واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.كذلك حلقت الطائرات المسّيرة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة.