ملف "كبير" ينتظر سلامة.. ما هو؟

Advertisement

صرّح أحد المعنيين بمتابعة ملف المودعين قائلاً إن التحقيقات المستمرة مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بشأن التجاوزات المالية، تفتحُ الباب أمام سلسلة من الملفات الأخرى من بينها كيفية إهدار أموالٍ على سياسة الدعم بمليارات الدولارات.وذكر المتحدث خلال دردشة أن هذا الملف لا يمكن نكرانه بتاتاً أو إغفاله، خصوصاً أنه أثر كثيراً على اللبنانيين وجعلهم أسرى احتكار التجار.المصدر عينه ختم قائلاً: "حينما ينتهي ملف يجب إظهار ملف آخر، وما يجري مع سلامة يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل من يحاول التلاعب بالمال العام".