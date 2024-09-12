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لبنان

ملف "كبير" ينتظر سلامة.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2024 | 01:45
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صرّح أحد المعنيين بمتابعة ملف المودعين قائلاً إن التحقيقات المستمرة مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بشأن التجاوزات المالية، تفتحُ الباب أمام سلسلة من الملفات الأخرى من بينها كيفية إهدار أموالٍ على سياسة الدعم بمليارات الدولارات.
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وذكر المتحدث خلال دردشة أن هذا الملف لا يمكن نكرانه بتاتاً أو إغفاله، خصوصاً أنه أثر كثيراً على اللبنانيين وجعلهم أسرى احتكار التجار.
المصدر عينه ختم قائلاً: "حينما ينتهي ملف يجب إظهار ملف آخر، وما يجري مع سلامة يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل من يحاول التلاعب بالمال العام".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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