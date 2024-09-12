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لبنان

جثمان البطريرك أغاجانيان في طريقه الى بيروت

Lebanon 24
12-09-2024 | 01:52
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أعلن المكتب الإعلامي لبطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في بيروت، أن "جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان غادر المعهد الأرمني الحبري في روما، في في لحظة وداع مؤثرة. تجسّد عمق التقدير لإرثه الروحي والخدمات الجليلة التي قدمها للكنيسة، بعد أن بقي جثمانه في الكنيسة لمدة 53 عامًا، يتم الآن نقله إلى بيروت، في خطوة تهدف إلى تكريم إرثه في قلب المنطقة التي خدمها طوال حياته".
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