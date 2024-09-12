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لبنان

طقس صيفي يسيطر على لبنان... ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية

Lebanon 24
12-09-2024 | 04:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وملموس على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا. 
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وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ، حتى ظهر يوم غد حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في المناطق الجبلية والداخلية مع بعض التقلبات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة خلال النهار ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية والداخلية مما يتم التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء فيزيد من الشعور بالحر على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وملموس على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا.
السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بينما تستقر على الساحل وتبقى الرياح ناشطة مع احتمال امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتصل سرعتها لحدود ال 45 كلم/س بخاصة شمال البلاد،  ويتوقع هطول أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية.
-الحرارة على الساحل من  27 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 25 درجة،  في الداخل من 17 إلى 32 درجة. 
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، سرعتها بين 15 و35  كم/س.
-الانقشاع:   جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب اعتبارا من بعد الظهر.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و80 %.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة 
الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6،18
-ساعة غروب الشمس: 18،51
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