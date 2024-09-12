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لبنان

بري لبوريل: لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه

Lebanon 24
12-09-2024 | 06:05
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إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اليوم، مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والوفد المرافق بحضور سفيرة الإتحاد لدى لبنان ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.
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خلال اللقاء الذي استمر زهاء الساعة، جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط .


وفي السياق، اعرب بري عن تقديره "عالياً مواقف بوريل الإنسانية المؤشرة للحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والذي يتواصل منذ حوالي العام"، مؤكداً أن "لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه" .
 
وقال بري خاطب للموفد الأوروبي: " لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفل في الناقورة في جنوب لبنان ".

وحول الوضع السياسي الداخلي، إعتبر بري أن "الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستورياً وبخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الإستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة ".
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