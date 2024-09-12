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لبنان

بوريل: الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب اللبناني لمساعدته في التغلب على التهديدات والتحديات

Lebanon 24
12-09-2024 | 06:24
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وعقدا لقاءً ثنائيا ناقشا خلاله عدوان اسرائيل المستمر على لبنان وتصعيدها العسكري الملحوظ في الأيام الماضية،  بالاضافة الى أزمة النزوح السوري. 
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وفي مؤتمر صحافي مشترك تلا اللقاء، اعتبر الوزير بو حبيب أن زيارة بوريل الوداعية إلى لبنان تجسيدٌ للرسالة المهمة التي حملها طوال فترة ولايته كرئيس لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي، وهي التزامه الدائم بسلامة لبنان وأمنه وازدهاره. وشدد على أن السلام والأمن مترابطان، وأن لا أمن من دون إنهاء الاحتلال كشرط مسبق وضروري لتحقيق السلام الدائم. وأعاد وزير الخارجية التأكيد على التزام لبنان بالتنفيذ الشامل والمتوازن لقرار مجلس الأمن رقم 1701، كما أكد قدرة الاتحاد الأوروبي على لعب دور بناء لإيجاد حلول مستدامة للتعافي المبكر في سوريا وتشجيع العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. 
من جهته أكد بوريل وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اللبناني لمساعدته في التغلب على التهديدات والتحديات. ورأى أن التنفيذ الكامل والمتوازي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 يجب أن يمهد الطريق لتسوية شاملة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية. وشدد على قناعته الراسخة بأن مصير لبنان، والسلام لشعبه، لا ينبغي أن يكون مشروطاً بقدرة الآخرين أو رغبتهم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. كما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ضرورة أن يضطلع لبنان بدوره في أي تسوية اقليمية، وأن تستعيد المؤسسات الوطنية اللبنانية عافيتها، بما في ذلك رئاستا الجمهورية ومجلس الوزراء، لكي يتمكن لبنان من الدفاع عن مصالحه أمام المجتمع الدولي.
 
 

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