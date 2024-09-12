بالصور: هكذا وصل جثمان البطريرك اغاجانيان الى كاتدرائية مار غريغوريوس للارمن الكاثوليك

في محطته الاخيرة، وصل جثمان جثمان خادم الرب البطريرك الكاردينال كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجيان الى كاتدرائية مار غريغوريوس ومار الياس النبي للارمن الكاثوليك ساحة الدباس وسط بيروت.

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