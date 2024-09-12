مولوي يستنفر الأجهزة لإطفاء حريق مكب برج حمود.. وهذا ما طلبه

يندلع منذ قرابة الساعة السادسة مساء اليوم حريق كبير في مكب للنفايات في برج حمود نتج عنه تصاعد أعمدة الدخان في المحلة.

في السياق، أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ومنذ لحظة اندلاع الحريق في مكب النفايات في محلة الجديدة - برج حمود، الى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، لتعزيز وجود عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء من مراكز متعددة، والعمل على اخماد النيران وابعاد خطر تمددها الى خزانات الوقود في المحيط.

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وأجرى مولوي اتصالا بمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي طالبا العمل على ابعاد المواطنين من محيط المكب وتوجيه الارشادات اللازمة للمواطنين لعدم تنشق المواد المنبعثة من جراء الحريق ، والعمل على استقدام شاحنات نقل الرمال لإستخدامها في عملية الاطفاء وفق ما تقتضيه الحاجة.

وفي حين تتواصل عمليات الإطفاء، بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت ، طلب الوزير مولوي الى المتعهدين المساعدة عبر ارسال جرافات وآليات الى المكان.