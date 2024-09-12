Advertisement

لبنان

مولوي يستنفر الأجهزة لإطفاء حريق مكب برج حمود.. وهذا ما طلبه

Lebanon 24
12-09-2024 | 13:46
A-
A+
Doc-P-1246005-638617709214533268.png
Doc-P-1246005-638617709214533268.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يندلع منذ قرابة الساعة السادسة مساء اليوم حريق كبير في مكب للنفايات في برج حمود نتج عنه تصاعد أعمدة الدخان في المحلة.
 
في السياق، أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ومنذ لحظة اندلاع الحريق في مكب النفايات في محلة الجديدة - برج حمود، الى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، لتعزيز وجود عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء من مراكز متعددة، والعمل على اخماد النيران وابعاد خطر تمددها الى خزانات الوقود في المحيط.
Advertisement
 
وأجرى مولوي اتصالا بمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي طالبا العمل على ابعاد المواطنين من محيط المكب وتوجيه الارشادات اللازمة للمواطنين لعدم تنشق المواد المنبعثة من جراء الحريق ، والعمل على استقدام شاحنات نقل الرمال لإستخدامها في عملية الاطفاء وفق ما تقتضيه الحاجة.
 
وفي حين تتواصل عمليات الإطفاء، بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت ، طلب الوزير مولوي الى المتعهدين المساعدة عبر ارسال جرافات وآليات الى المكان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-09-12
16:20 | 2024-09-12
16:01 | 2024-09-12
15:52 | 2024-09-12
15:44 | 2024-09-12
15:27 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24