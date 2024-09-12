هل "يخرج" التيار من هيئة مكتب المجلس؟

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كتبت " الديار": اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب، برزت الى الساحة مسالة انتخاب رؤساء واعضاء اللجان النيابية ومقرريها، والتي اكتسبت اهميتها هذه المرة، بسبب شغل النواب المقالين والمستقيلين من التيار الوطني الحر، الحصة المقررة لميرنا الشالوحي من ضمن توزيع اللجان، حيث تعتبر اوساط متابعة، ان مسار هذا الاستحقاق، سيقدم مؤشرا لما سيكون عليه التعامل والتحالف الانتخابيين، اذ تؤكد مصادر «النواب الاربعة» ان القديم سيبقى على قدمه، على ما درجت عليه الحياة البرلمانية اللبنانية، مشيرة الى انه في حال حصل غير ذلك فان النواب الاربعة مستعدون لخوض المعركة، وسط تلميح البعض الى ان ثمة مساع واتصالات تجري لتمرير الاستحقاق باقل ضرر ممكن، خصوصا في ظل «الاهتزاز» الحاصل في العلاقة بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي.