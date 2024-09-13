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لبنان

قوى المعارضة ستستأنف اجتماعاتها "لضمان وجودها على الطاولة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2024 | 01:15
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تبدأ مطلع الأسبوع المقبل لجنة مصغرة من نواب المعارضة وفاعلياتها اجتماعات مكثفة بعيدا من الإعلام من أجل وضع جدول أعمال التحركات السياسية للمرحلة المقبلة. وستتناول الملفات الأساسية للنقاش وإتخاذ القرارات فيها أو المواقف في شأنها مقسمة الى ثلاثة بنود هي تسوية الجنوب ، الملف الرئاسي ، وموازنة العام 2025.
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وأشار المصدر الى أن حراك المعارضة بعد العطلة الصيفية سيكون بوتيرة مرتفعة من أجل ضمان وجودها الدائم على أي طاولة تفاوض ستعقد أو أي تسوية سوف توصل الى إنتخاب رئيس.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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