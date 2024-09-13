مع انطلاق العام الدراسي.. هذا ما يتم التحضير له

مع انطلاق العام الدراسي الجديد وتزايد شكاوى الأهالي في المدارس الخاصة من ارتفاع الأقساط التي تُبررها إدارات المدارس بأنها لتغطية رواتب الأساتذة الذين يُطالبون بدورهم بزيادات والتكاليف التشغيلية، عُلم ان معنيين في الشأن التربوي والعمالي والنقابي يسعون لعقد اجتماع موسع بين مختلف مكونات الشأن التعليمي وذلك لايجاد صيغة مُناسبة لمطالب الأساتذة ومُراعاة ذوي التلامذة كي تمر السنة الدراسية بأقل تعقيدات مُمكنة.

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