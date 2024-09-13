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لبنان

مع انطلاق العام الدراسي.. هذا ما يتم التحضير له

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2024 | 02:15
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مع انطلاق العام الدراسي الجديد وتزايد شكاوى الأهالي في المدارس الخاصة من ارتفاع الأقساط التي تُبررها إدارات المدارس بأنها لتغطية رواتب الأساتذة الذين يُطالبون بدورهم بزيادات والتكاليف التشغيلية، عُلم ان معنيين في الشأن التربوي والعمالي والنقابي يسعون لعقد اجتماع موسع بين مختلف مكونات الشأن التعليمي وذلك لايجاد صيغة مُناسبة لمطالب الأساتذة ومُراعاة ذوي التلامذة كي تمر السنة الدراسية بأقل تعقيدات مُمكنة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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