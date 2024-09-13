باسيل يؤنب أحد مستشاريه

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افاد مصدر قيادي مطلع في "التيار الوطني الحر" أن رئيس "التيار" النائب جبران باسيل علا صراخه على أحد مستشاريه المقربين، بعد قيام الاخير بمداخلة تلفزيونية "وتحمس أكثر من اللزوم وكبّر الحجر كتير"، بحسب ما أشار المصدر، مما ألزم رئيس التيار بمواقف تخص النواب الأربعة المنفصلين عن "التيار" لا يريد رئيس التيار أن يعلنها في الوقت الراهن .المصدر ختم بالقول: أن قرارا شفهيا صدر عن باسيل بعدم السماح لأحد بالظهور الإعلامي في هذه الفترة إلا بعد الحصول على إذن من المرجع المعني في اللجنة المركزية ل" التيار"، وعدم الاستفاضة في الأحاديث تجنبا للوقوع في المحظور .