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لبنان

إنخفاضٌ إضافيّ بأسعار البنزين والمازوت... ماذا عن قارورة الغاز؟

Lebanon 24
13-09-2024 | 02:07
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انخفض سعر البنزين بنوعيه صباح اليوم الجمعة، كما انخفض سعر المازوت، فيما حافظ الغاز على تسعيرته.
 
 
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
 
 
بنزين 95 أوكتان: 1430000 (-29000)
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بنزين 98 أوكتان: 1470000 (-29000)
المازوت: 1337000 (-16000)
قارورة الغاز: 917000
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