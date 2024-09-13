إنخفاضٌ إضافيّ بأسعار البنزين والمازوت... ماذا عن قارورة الغاز؟

انخفض سعر البنزين بنوعيه صباح اليوم الجمعة، كما انخفض سعر المازوت، فيما حافظ الغاز على تسعيرته.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1430000 (-29000)

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بنزين 98 أوكتان: 1470000 (-29000)

المازوت: 1337000 (-16000)

قارورة الغاز: 917000