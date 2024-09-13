الرفاعي: عملية الهجوم على موقع رئاسة الحكومة باتت مشبوهة ومكشوفة

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حمَّل مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي النواب وكتلهم السياسية "مسؤولية ما استشرى من فساد في بلدنا، وسألهم "ماذا ستقولون أمام الله؟ وماذا ستقولون للبنانيين الذين ائتمنوكم على حاضرهم ومستقبلهم؟".واعتبر أن "عملية الهجوم الممنهجة على موقع رئاسة الحكومة بغير وجه حق باتت مشبوهة ومكشوفة، ويجب فتح ملفات الفساد كلها ومحاسبة الجميع دون استثناء".وقال: "نأسف أن الكثير من القوى السياسية لا تزال تعيث في البلد فساداً، مما يجعل الثقة في إدارة الدولة تتراجع مع تزايد الأزمات".ورأى أن "لبنان يواجه خطر الانقسام والفوضى نتيجة الشغور الرئاسي، مما يسبب انهيار الدولة، الفقر، والجريمة، ويدفع بالشباب إلى الهجرة". (الوكالة الوطنية للإعلام)