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لبنان

المكاري: لا حل إلا بالحوار والرافضون له ليسوا أحرص منا على الدستور

Lebanon 24
13-09-2024 | 05:08
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رأى وزير الاعلام المهندس زياد المكاري، ان "مخاطر كثيرة تحيط بلبنان الذي يمر في أسوأ مراحله وأخطر أيامه، من اعتداءات إسرائيلية، ومحاولة تقويض للسيادة اللبنانية، والعمل على إحداث شرخ في الوحدة الوطنية، وأزمة اقتصادية، مشددا على انه في "ظل الانسداد السائد منذ عامين، لا حل إلا بالحوار، ومن قال إن الحوار تعديا على مندرجات الدستور، أو مقدمة لتعديله، الرافضون لطاولة الحوار، وليسوا أحرص منا على الدستور".
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الوزير المكاري كان يتحدث في الندوة  السياسية التي نظمها نادي الشقيف -النبطية بعنوان: "مرتكزات الوحدة الوطنية في فكر الامام القائد السيد موسى الصدر"، وذلك في قاعة النادي في مدينة النبطية. (الوكالة الوطنية)


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