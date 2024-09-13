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لبنان

حريق كبير في خراج بلدة حصارات في قضاء جبيل

Lebanon 24
13-09-2024 | 05:54
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إندلاع حريق كبير في بلدة حصارات- قضاء جبيل.
وتوجهت عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل الاقليمي ومراكز البلدات المجاورة للعمل على إهماده. (الوكالة الوطنية)
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