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لبنان

تغريدة لافتة لجعجع عن بري

Lebanon 24
13-09-2024 | 06:01
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس":
إذا كان الرئيس نبيه بري يريد فعلا ان يكون إيجابيا، فلماذا لا يدعو من دون إبطاء إلى جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية ومن دون الفولكلور الآخر كله؟
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