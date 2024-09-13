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لبنان

المفتي حجازي: لانتخاب رئيس للجمهورية او انتخابات نيابية مبكرة

Lebanon 24
13-09-2024 | 07:09
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عقد في دار الفتوى في راشيا "اللقاء العلمائي" برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي وحضور لفيف من العلماء.
استهل اللقاء بتهنئة "المسلمين واللبنانيين بمولد النبي محمد الاكرم"، معتبرين أن "هذه الذكرى فرصة للأمة للم شعثها وشتات أمرها في مواجهة الظلم والفساد والإجرام بحق الإنسانية جمعاء، خصوصا وغزة لا تزال تدفع ضريبة قضية حقة ومحقة وتدفع في سبيلها الأرواح والأموال، وهذا كله درس لدعاة حقوق الإنسان، أن نفاقكم فاق وخذلانكم طغى وبالتالي سقطت دعايتكم وبان مرجكم الخبيء".
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وحذروا من "أبواق الفتنة ومتلوني المواقف من أجل مصالحهم على حساب الحق خاصة"، مشيرين الى أن "العدو مستمر في اجرامه وهنالك من حور المعركة ليجعلها في مواجهة أهل السنة تحت مسمى الجبهة اليزيدية، وهذه التي كشفت حقيقة المؤامرة على غزة وفلسطين".
واذ نبهوا من "خطورة ضياع الأسرة"، اكدوا "لزوم تحصينها بحمايتها من التشرذم والضياع وبالقيم والمبادئ"، داعين الى "ضرورة مراعاة وضع الأقساط المدرسية والجامعية"، مطالبين بـ"النظر للواقع الاقتصادي الصعب للمواطنين".
ثم طالب المفتي حجازي بـ"العمل لوطن سيد حر مستقل مستقر مزدهر وسرعة انتخاب رئيس للجمهورية او انتخابات نيابية مبكرة". (الوكالة الوطنية)
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