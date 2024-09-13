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لبنان

إعادة فتح طريق الضنية بعد قطعها من قبل محتجين

Lebanon 24
13-09-2024 | 08:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إعادة فتح طريق الضنية عند نقطة كفرشلان بعد أن أغلقها عدد من شبان عرب كفرشلان احتجاجاً على توقيف احد ابناء البلدة. 
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