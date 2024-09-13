قائد الجيش يلتقي وفد العسكريين المتقاعدين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدا من "تجمع العسكريين المتقاعدين" ضم: النائب السابق شامل روكز والعميدين المتقاعدين أندره بو معشر وبسام ياسين، إضافة إلى رئيس رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية اللواء نقولا مزهر وتناول البحث أوضاع العسكريين المتقاعدين والتنسيق مع الحكومة بهدف تأمين الحلول المناسبة لمطالبهم، وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة مشتركة. (الوكالة الوطنية)

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