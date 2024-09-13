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لبنان

قائد الجيش يلتقي وفد العسكريين المتقاعدين

Lebanon 24
13-09-2024 | 09:08
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدا من "تجمع العسكريين المتقاعدين" ضم: النائب السابق شامل روكز والعميدين المتقاعدين أندره بو معشر وبسام ياسين، إضافة إلى رئيس رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية اللواء نقولا مزهر وتناول البحث أوضاع العسكريين المتقاعدين والتنسيق مع الحكومة بهدف تأمين الحلول المناسبة لمطالبهم، وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة مشتركة. (الوكالة الوطنية)
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